「ビオレUV アクアリッチ ウォータリーエッセンス」（チューブタイプ／フレッシュパウチ・つけかえ用）花王は、来年2月8日に、日やけ止め市場4年連続売上No.1（インテージSRI＋日焼け止め市場 2020年9月〜2024年8月 累計販売金額＆数量）ブランド「ビオレUV」の主力「アクアリッチシリーズ」から、「ビオレUV アクアリッチ ウォータリーエッセンス」を改良する。同商品は、2011年の発売以来、展開国を順次拡大し、今では世界27の国