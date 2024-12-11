ロッテリアは12月20日から、全国の店舗で「ロッテリアの牛すき焼きフェア」を実施する。【関連記事】ロッテリア福袋2025「しあわせまくまく リラックマ福袋」発表、プレート皿･ミニボウル･カレンダー･ランチョンマット･BOXティッシュとクーポン4500円分で税込4800円年末年始のこの時期に“牛すき焼き”で贅沢気分を感じられるフェア。販売ラインナップは、「とろたま牛すき焼きバーガー」「倍盛り とろたま牛すき焼きバーガー」「