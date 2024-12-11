【モデルプレス＝2024/12/11】Hey! Say! JUMPの山田涼介が11日、自身のInstagramを更新。現在のヘアスタイルを披露し、反響が寄せられている。【写真】山田涼介、襟足長めの最新ヘア◆山田涼介、長髪結んだオフショット公開山田は「髪伸びた。結べた」とつづり、現在のヘアスタイルを公開。これまでの下ろしている姿から、ガラリと雰囲気を変えた姿を見せた。また、投稿の最後には「Photo by Chinen」と記されており、メンバーの知