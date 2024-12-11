上海口岸の出入境者数、１〜１１月は９１・３％増出入境審査を行う上海空港出入境辺防検査ステーションの職員。（資料写真、上海＝新華社配信）【新華社上海12月11日】中国上海市の上海出入境辺防検査総站（出入境検査所の統括機関）は10日、今年1〜11月の上海口岸（通関地・出入境検査場）の出入境者数が91.3％増の延べ3310万人余りになったと明らかにした。うち上海口岸経由で入境した外国人は400万人を超え、前年同期の2倍に