TREASUREが、2025年4月よりファンコンサート『2025 TREASURE FAN CONCERT [SPECIAL MOMENT] IN JAPAN』を開催する。 （関連：ENHYPEN、ATEEZ、TXT、TREASURE……“スーツルック”で漂わせる色気映像との相乗効果で際立つ輝き） 同公演は、2025年3月29日、30日に開催される韓国での単独ファンコンサート『2025 TREASURE FAN CONCERT[SPECIAL MOMENT]IN SEOUL』の日本公演。4月23日、24日に兵庫 GLION ARE