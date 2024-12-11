日本Xrealは、同社のARグラス「XREAL Air」と、Anker製ワイヤレスイヤフォンまたはXREAL C-Cケーブル付きAnker充電器セットのいずれかが含まれる「XREAL Lucky Bag」を400セット限定でAmazonで発売する。価格は35,980円。販売期間は12月11日15時～2025年1月17日23時59分。数量限定のため、売り切れ次第販売終了。 Lucky Bagの中身はランダムで決定され、購入前に確認・指定はできない。 ※セール開催・内容