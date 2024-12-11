■山田涼介、茶色の髪をひとつに結び「髪伸びた。結べた」 【画像】知念侑李が撮影した山田涼介の最新ショット Hey! Say! JUMPの山田涼介が自身のInstagramにて最新ショットを公開した。 「髪伸びた。結べた」というコメントとともに公開したのは、サングラスを頭に乗せ、襟付きボーダーニットを着た山田を横から写したアップショット。茶色の髪を後ろでひとつに結んでおり、長さが足りない前髪はふわっと自然に落