生活家電などを手がけるライソン（東大阪市）は、小型の家庭用ゲーム機「レトロスティック 熱血LEGENDくにおくん KTFC-010B」を、2024年12月10日に全国の家電量販店および同社運営の「ライソン公式オンラインストア」などで発売した。スティック型本体をテレビのHDMIポートに挿すだけでプレイできる往年のゲーム「熱血硬派くにおくん」シリーズ5タイトルを、当時のドット絵そのままに移植して収録する。USBメモリーのような形状の