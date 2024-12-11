Googleは12月10日、2024年Google検索ランキングを発表した。調査は2024年1月1日〜11月20日。ランキングは2024年中にGoogle検索で昨年と比較し急上昇したキーワードで、今年の話題や流行を反映している。今回は、47都道府県名と一緒に検索された検索ランキングを紹介する。○2024年 都道府県別Google検索ランキング北海道の1位は「南海トラフ 巨大地震」だった。8月にはじめて発表された「南海トラフ地震臨時情報」が多くの関心を集