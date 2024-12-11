レアルの一部宿泊施設にてクリスマス期間限定でドリンクのプレゼントをします。 レアル「クリスマス期間限定でドリンクプレゼント」  レアルの一部宿泊施設にてクリスマス期間限定でドリンクのプレゼント。12月24日・12月25日のクリスマス期間に対象宿泊施設を予約いただいたすべてのお客様にノンアルコールスパークリングのミニボトルをプレゼントします。京都ならではの魅力とともに、この期間限定の特典を楽しめ