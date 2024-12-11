夫婦関係では、お互いの責任感と協力が欠かせません。今回は、夫の家事に対する意識不足が問題となったときの対処法を考えてみましょう。具体的な家事分担の計画を立てる家事の負担が偏らないよう、具体的な分担計画を立て、お互いの期待と責任を明確にしましょう。互いに納得したルールやスケジュールを作成することで、家事負担を共有することができるでしょう。家事スキル向上のためのサポート家事が苦手というパートナーに対し