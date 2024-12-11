SNSを利用した匿名・流動型風俗スカウトグループの男らが、違法に女性の売り上げの一部を受け取っていたなどの疑いで再逮捕されました。【映像】連行される遠藤和真容疑者スカウトグループ「アクセス」のリーダー格・遠藤和真容疑者（33）は4月、大分県別府市の風俗店に20代女性を紹介し働かせた疑いがもたれています。堀永純太容疑者（27）ら3人も、女性の売り上げの一部を受け取ったとして再逮捕されました。警視庁により