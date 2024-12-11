俳優・声優の平野綾が11日、自身のインスタグラムを更新し、レアな甲冑姿を披露した。この投稿は、中京テレビ開局55周年記念ドラマ『令和の三英傑！』に出演することに関連しており、平野は徳川家康の末裔・徳川春日役を演じる。平野は「中京テレビ開局55周年記念ドラマ『#令和の三英傑！』第1話上ノ巻本編今夜放送」とのメッセージで投稿を始め、「撮影初日は甲冑でした初夏の甲冑フル装備の外ロケ……暑かったぁ」と撮影の