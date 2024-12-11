Milana VinnEcho WangCarolina Mandl[ニューヨーク １０日 ロイター] - 米プライベートエクイティ（ＰＥ）大手ブラックストーンの北米ＰＥ担当責任者マーティン・ブランド氏は、企業の合併・買収（Ｍ＆Ａ）の環境改善と新規株式公開（ＩＰＯ）の活性化を背景に、２０２５年には投資案件の売却・撤退件数が前年の２倍超になるとの見通しを示した。米ニューヨークで開催された「ロイターネクスト」会議で語った。ブランド氏