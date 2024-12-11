女優・声優の平野綾（37）が11日、自身のインスタグラムを更新。レアな甲冑姿を披露し、話題を集めている。11、18日放送の中京テレビ開局55周年記念ドラマ「令和の三英傑！」（後11・59）に出演している平野。400年前に日本で繰り広げられた織田信長、豊臣秀吉、徳川家康、「通称・戦国三英傑」の戦いが令和に蘇る！？という設定で、三英傑の直系子孫だと信じて疑わない人々が繰り広げる意地とプライドと血筋をめぐる争いの行