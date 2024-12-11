いわきFCは11日、DF石田侑資(22)の契約更新を発表した。石田は徳島県出身で、徳島ヴォルティスのジュニアユース、市立船橋高校を経て2021年にガイナーレ鳥取に入団。2023年にいわきへ完全移籍した。2年目の今シーズンはスタメンに定着し、明治安田J2リーグで34試合に出場。YBCルヴァンカップで2試合、天皇杯で1試合プレーした。来シーズンもいわきでのプレーが決まった石田は、クラブを通じて意気込みを語った。「来年もいわきFCで