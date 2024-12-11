アジア株上海株は小動き、投資家は過度に期待せず待つ本日「中央経済工作会議」開催 東京時間14:00現在 香港ハンセン指数 20268.02（-43.26-0.21%） 中国上海総合指数 3430.25（+7.59+0.22%） 台湾加権指数 22890.15（-234.93-1.02%） 韓国総合株価指数 2436.78（+18.94+0.78%） 豪ＡＳＸ２００指数 8351.10（-41.87-0.50%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 81538.00（+27.95+0.03%）