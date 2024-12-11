東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【日本】 国内企業物価（11月）08:50 結果0.3% 予想0.2%前回0.3%（0.2%から修正）（前月比) 結果3.7% 予想3.4%前回3.6%（3.4%から修正）（前年比) ※要人発言やニュース 【日本】 2027年1月から「防衛特別所得税」を新設へ（共同通信） 26年4月から税額に税率4%付加の「防衛特別法人税（仮称）」を設立 27年1月から税額に1％を付加する