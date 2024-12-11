JR九州が783系車両4両編成で博多駅〜宮崎駅間(往復)を走行する夜行列車「ドリームにちりん」の旅を発売します。「ドリームにちりん」は2011年3月に運行を終了しており、今回のツアーは久々のリバイバル運転となります。博多駅〜宮崎駅間は約3年ぶり、宮崎駅〜博多駅間は運行終了以来約13年ぶり。【参考】10年越しのリバイバル、往路は夜行！JR九州「783系ハイパーサルーンで行くリバイバルドリームにちりんツアー」発売へ（※202