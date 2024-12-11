SixTONESが、12月20日発売の「Myojo」2025年2月号（集英社）の表紙に登場。通常版とちっこい版でイメージの異なる6人の魅力を放ち、それぞれの表紙を彩る。【写真】ちっこい版の表紙は極上大人クールな6人！5枚目の最新アルバム『GOLD』のリリースを2025年1月15日に控え、東京ドーム公演を皮切りに５大ドームツアーが1月24日からスタートするSixTONES。2025年に結成10周年＆デビュー5周年を迎える彼らが「Myojo」2月号の表紙に