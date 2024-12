「Year in Review by Getty Images」を発表世界最大級のデジタルコンテンツカンパニー「Getty Images(ゲッティイメージズ)」の日本法人「ゲッティイメージズ ジャパン株式会社」は11日、2024年を報道写真で振り返る「Year in Review by Getty Images」を発表した。各部門でクリエイティブな写真が採用される中、パリ五輪柔道男子66キロ級連覇の阿部一二三、米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手も登場。今年のスポーツ界を彩