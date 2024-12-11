１２・３非常戒厳事態に反発する弾劾集会が平日も続く中で、いわゆる「ＧＥＮＧ」（１９９０年代中盤以降に生まれた１０代後半〜２０代初中盤世代）が新たな集会文化を形成している。彼らは過激なスローガンや運動ソングではなく、ロゼの『ＡＰＴ．』、ａｅｓｐａ（エスパ）の『Ｗｈｉｐｌａｓｈ』などアイドルの歌を合唱しながら祭りのような集会・デモの雰囲気を作っている。９日午後７時３０分ごろ、国会議事堂駅前で開かれた