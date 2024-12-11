お笑いコンビ「ウエストランド」井口浩之（41）が10日深夜放送のテレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け!」（火曜深夜2・34）に出演。共に「M-1グランプリ」王者に輝いた経験のある、お笑いコンビ「とろサーモン」の久保田かずのぶ（45）と「M-1」へのユニット出場の可能性について語った。現在、「M-1」には正式なコンビではないユニットが数多く参加。複数のユニットやコンビを掛け持ちで出場する芸人もいる。井口が「我々はM