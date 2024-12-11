宅配便の荷物を玄関先に置く「置き配」の利用者を増やそうと、三重県松阪市は今月から、宅配業者に「置き配希望」を伝えるプレートを市民に配っている。再配達を減らし、運送トラックなどから出る二酸化炭素（ＣＯ２）を削減するのが狙い。プレートの両面に「置き配ＯＫです」と書かれており、自宅の玄関ドアノブなどに掛けて使う。先着１０００人限定で無料配布を始めたところ、すでに約４００件の申し込みがあった。プレート