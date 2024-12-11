シリアではアサド政権の崩壊によって、反体制派の行政機関「シリア救国政府」が暫定政府として、2025年3月まで政権運営を担うことが決まりました。【映像】申請や相談のためゲートの前に集まるシリアの人らヨルダンにある国連の施設では、シリアに帰ろうとする難民らの相談が増えています。一方、新しい政権運営について、北部イドリブを拠点とした反体制派の行政機関である「シリア救国政府」の首相バシール氏が10日、暫定政