TOKYO MXは、2024年12月31日午後11時54分から2025年1月1日午前2時まで『NIJISANJI COUNTDOWN LIVE 2024→2025』を生中継することを発表した。【写真】デフォルメされたライバーたちがいっぱい！カウントダウンライブの告知画像『NIJISANJI COUNTDOWN LIVE 2024→2025』は、にじさんじ初の年越しカウントダウンライブ。その模様を、グランキューブ大阪から生中継する。MCに夢追翔、星川サラを迎え、楓と美兎（月ノ美兎／樋