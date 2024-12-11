【岡田紗佳のもう一度見たい麻雀Ｍリーグ】１２月５日 第２試合 東２局０本場＝渡辺太（ド）、二階堂瑠美（風）、茅森早香（フ）、堀慎吾（サ）ＫＡＤＯＫＡＷＡサクラナイツの岡田紗佳です。昨シーズンは一度も出なかった役満ですが、瑠美選手がついに成就しました。レギュラーシーズンの役満は２０２３年３月２日の高宮まり選手の四暗刻、ポストシーズンも入れると同じ年の５月１６日の滝沢和典選手の四暗刻以来となるので、Ｍ