ソニー・クリエイティブプロダクツは、韓国でZ世代を中心に人気爆発中のキャラクター「パンパンくんの日常」のLINE公式スタンプ第二弾の発売を決定しました。 パンパンくんの日常「LINE公式スタンプ第二弾」 ソニー・クリエイティブプロダクツは、韓国でZ世代を中心に人気爆発中のキャラクター「パンパンくんの日常」のLINE公式スタンプ第二弾の発売を決定。今回は「あけおめスタンプ2025」として、待望の動くスタ