デベロップは、山口県岩国市にコンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 岩国玖珂インター」を2025年1月11日(土)に開業予定です。 HOTEL R9 The Yard 岩国玖珂インター デベロップは、山口県岩国市にコンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 岩国玖珂インター」を2025年1月11日(土)に開業予定。「ホテル アールナイン ザ ヤード」シリーズは94店舗、「R9 HOTELS GROUP」としては105店舗となります。【HOTEL R9 The Yard 岩国