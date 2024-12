現地時間の2024年12月10日、Amazonがアメリカの48都市で地元の自動車ディーラーからHyundai(ヒョンデ)の新車の閲覧・注文・融資・受け取り予約ができる「Amazon Autos」を発表しました。Introducing Amazon Autos: Buy your next car on Amazon in 48 US citieshttps://www.aboutamazon.com/news/retail/amazon-autos-buy-car-onlineAmazon starts selling Hyundai cars, more brands next year - Ars Technicahttps://arstechnica