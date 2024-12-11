オプテージは、MVNO型携帯電話サービス「mineo（マイネオ）」において、「OPPO A3 5G」「Redmi Pad SE 8.7 4G」を12日に販売開始する。 OPPO A3 5G OPPO A3 5Gは、OPPO製Androidスマートフォン。チップセットはMediaTekの「Dimensity 6300」を搭載する。バッテリー容量は5100mAh。 アウトカメラは約5000万画素の広角カメラと約200万画素の深度センサーを備える。ディスプレイの大