千葉ロッテマリーンズは13日からマリーンズオンラインストア、マリーンズストア各店舗で「マリーンズオフィシャルカレンダー2025」の販売を開始すると発表した。マリーンズオフィシャルカレンダー2025」には2024年の選手プレー写真が使用されている。＜マリーンズオフィシャルカレンダー2025＞1月:藤原恭大外野手、和田康士朗外野手、2月:友杉篤輝内野手、小川龍成内野手、3月:藤岡裕大内野手、中村奨吾内野手、4月:小島和哉