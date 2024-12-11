◆第７６回朝日杯ＦＳ・Ｇ１（１２月１５日、京都・芝１６００メートル）追い切り＝１２月１１日、美浦トレセンニタモノドウシ（牡２歳、美浦・高木登厩舎、父ディーマジェスティ）はＷコースでの３頭併せで５ハロン６８秒７―１１秒７を馬なりでマーク。初めて騎乗して感触を確かめたライアン・ムーア騎手は「ベリーグッドコンディション！」と満足げだった。同馬は６月の福島・芝１２００メートルで初陣を飾り、２戦目のク