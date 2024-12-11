ホワイトヘルメッツのメンバーが瓦礫を捜索する様子/Muhammad Haj Kadour/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）アサド政権が崩壊したシリアのボランティア救助組織「シリア民間防衛隊」（通称ホワイトヘルメッツ）は１０日、ロシアに対して、シリア国内にある秘密の刑務所の場所を明らかにするようアサド前大統領に圧力をかけるよう求めた。反政府派が首都ダマスカスを掌握した後、アサド氏は主要な同盟国の一つであるロシアに逃亡した。ホ