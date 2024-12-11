俳優の神木隆之介が主演を務める、TBS系日曜劇場『海に眠るダイヤモンド』（毎週日曜後9：00）の公式SNSが公開され、キャストのオフショットが公開された。【写真あり】 “息子”を抱っこする池田エライザ公式SNSでは「裏側日記」と題して、撮影現場の様子を伝えている。今回は「撮影の合間もずっと一緒のリナ（池田エライザ）と誠（小林昌樹）」。母親となったリナを演じる池田が、撮影裏でも“我が子”を愛おしそうに抱き