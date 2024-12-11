Yuliia DysaSergiy Chalyi[ザポロジエ（ウクライナ） １０日 ロイター] - ウクライナのゼレンスキー大統領は１０日、南部ザポロジエでロシアのミサイル攻撃により少なくとも４人が死亡、２０人が負傷したことを受けて、ウクライナが完全な防空体制を構築するには地対空ミサイルシステム「パトリオット」がさらに１０基ないし１２基必要だと訴えた。首都キーウで行った欧州議会関係者との会談後に語った。ゼレンスキー氏は「