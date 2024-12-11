◆第６９回有馬記念・Ｇ１（１２月２２日、中山競馬場・芝２５００メートル）１週前追い切り＝１２月１１日、美浦トレセンエリザベス女王杯はスムーズな競馬ができず５着に敗れたレガレイラ（牝３歳、美浦・木村哲也厩舎、父スワーヴリチャード）は、ホープフルＳを制した中山で巻き返しを狙う。この日の追い切りはスタンド前からＷコースへ入り、１ハロン１４秒９からスタート。１ハロンずつピッチを上げながら道中はカーペン