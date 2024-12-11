２連勝で萩Ｓを制して、前走の阪神ＪＦで３着に好走したテリオスララ（牝２歳、美浦・田島俊明厩舎、父シスキン）は、次走はフラワーＣ（３月２２日、中山）を視野に入れていく。田島調教師は「しっかりと力を出せたし、（レース後も）大きな問題はない。桜花賞に向けて、フラワーＣあたりを」と説明した。