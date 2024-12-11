ポケモンが配信しているスマートフォン向けアプリ『Pokémon Sleep』と、長野県にある「鹿島槍スキー場」のコラボイベントを開催！雪山でしか体験できない特別な空間で楽しめる「鹿島槍スキー場×『Pokémon Sleep』冬の睡眠リサーチイベント」が実施されます☆ 鹿島槍スキー場×『Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)』冬の睡眠リサーチイベント  営業期間：2024年12月14日（土）〜2025年3月25日（日）