韓国の慰安婦被害者支援事業に関する予算が減額された。【注目】慰安婦の寄付金、98％が不正流用韓国女性家族部（韓国の日本の省に相当する機関）の来年度予算が1兆7777億ウォン（約1883億円）で確定した。前年に比べて3.2％増加したが、9月に国会に提出された政府案と比較すると約386億ウォン（約41億円）減少している。女性家族部の来年度の予算は、ジェンダー平等政策（約2597億ウォン）、青少年政策（約2449億ウォン）、家族政