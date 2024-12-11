■「娘さんに言っておいてください。『僕は目黒の友達だよ』って」（渡辺） 【動画】渡辺翔太と内田篤人『この世界は1ダフル』ツーショットトーク Snow Manの渡辺翔太と東野幸治がMCを務めるフジテレビ系バラエティー番組『この世界は1ダフル』公式X（旧Twitter）が、12月12日の放送にゲスト出演するサッカー選手・内田篤人と渡辺の本編収録後ツーショットトーク動画を公開した。 渡辺が「