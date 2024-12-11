【その他の画像・動画を元記事で見る】 音楽・エンターテインメント専門誌『Depth』（株式会社シンコーミュージック・エンタテイメント）の第5弾『Depth EDITION 04（読み：デプス エディション ゼロフォー）』発売が決定し、表紙＆巻頭をtimelesz松島聡が音楽誌初コラボ、そしてバックカバーを新しい学校のリーダーズが飾ることを発表した。 ■音楽誌初表紙巻頭を飾る！timelesz松島