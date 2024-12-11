開かれた衆院政治改革特別委＝11日午後自民や立憲民主、国民民主など各党がそれぞれ提出した政治改革法案が11日、衆院政治改革特別委員会で審議入りした。各党は法案の趣旨説明を実施。使途公開不要な政策活動費廃止や第三者機関設置の方向性では多くの党で一致するものの、制度設計に隔たりがあるため、21日の今国会会期末に向けて修正協議が見込まれる。野党は、政策活動費を廃止する一方、使途を非公表にできる「公開方法工