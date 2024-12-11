「年末ジャンボ宝くじ」「年末ジャンボミニ」全国だんだんジャンボ化計画イベントが11日、都内で行われ、CMキャラクターを務める俳優の妻夫木聡（43）と今田美桜（27）に加え、CM出演する演歌歌手の細川たかしに代わり、お笑いコンビ「レイザーラモン」のRG（50）が登壇した。この記事の写真を見るRGは細川の弟子「こぶしたかし」として、自身の髪をそって細川に似せて参加。「だいぶ遠くから見たら、細川たかし師匠に見えるんじゃ