中国・新疆の綿農家夫婦、考古学を学んで守る古城遺跡2日、趙勇さんと妻の王秀平さん。（ウルムチ＝新華社配信）【新華社ウルムチ12月11日】中国新疆ウイグル自治区ボルタラ・モンゴル自治州で綿花を栽培する趙勇（ちょう・ゆう）さんと王秀平（おう・しゅうへい）さん夫婦は、考古学に関心を持ち、生業の傍で古城遺跡を守り、発掘や文化財の修復を学んでいる。趙さんの住むチャガンソム（査干蘇木）村は、気温が既に0度を下回