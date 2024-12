YouTubeが2024年12月10日に、日本語やフランス語、ドイツ語などの吹き替え音声を自動で作成する機能を発表しました。記事作成時点では、YouTubeパートナープログラムの一部のチャンネルで利用可能です。Break down language barriers with auto dubbing on YouTube - YouTube Bloghttps://blog.youtube/news-and-events/auto-dubbing-on-youtube/自動吹き替えを使用する - YouTube ヘルプhttps://support.google.com/youtube/answe