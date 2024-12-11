動画アプリ「TikTok」から火がつき、注目度急上昇の７人組アイドルグループ「SWEET STEADY（通称すいすて）」。今年３月、FRUITS ZIPPERの“妹分”として誕生したばかりの彼女たちだが、12月18日にリリースを控えるファーストシングル『ぱじゃまぱーてぃー！ / ダイヤモンドデイズ』に収録されている表題曲『ぱじゃまぱーてぃー！』のＭＶが200万回再生を突破するなど、Ｚ世代を中心に大バズリ。そんなグループにおいて抜群の