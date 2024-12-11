ヴァージン・アトランティック航空は、ロンドン/ヒースロー〜カンクン線を2025年10月19日に開設する。水・金・日曜の週3往復を運航する。機材はアッパークラス16 席、プレミアム56席、エコノミークラス325席の計397席を備えた、エアバスA350-1000型機を使用する。同路線を運航するのはヴァージン・アトランティック航空のみで、カンクンからはアエロメヒコう航空やラタム航空と接続し、メキシコシティ、サンティアゴ、ブエノスアイ