アップル（Apple）は12月10日、音楽配信サービス「Apple Music」において「Apple Música Uno」と「Apple Music Club」、「Apple Music Chill」の3つの配信チャンネルを追加した。 「Apple Música Uno」はラテン音楽を中心に放送され、ラウ・アレハンドロやグルーポ・フロンテーラが特別番組を配信する予定。 「Apple Music Club」ではダンスとエレクトロニックミュージックに焦