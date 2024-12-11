【皇巫 アメノウズメ 陽光】 2025年5月 発売予定 12月11日 予約受付開始 価格：8,800円 コトブキヤは、プラモデルシリーズ「メガミデバイス」より「皇巫 アメノウズメ 陽光」を2025年5月に発売する。価格は8,800円。12月11日から予約受付を開始した。 本製品は従来品「皇巫 スサノヲ レガリア」を「天岩戸伝説」に登場する「